Faris Haroun (32) en Kathy (27) 08 februari 2018

Veel zwart gisteren, maar niet voor Kathy, die een wit broekpak koos bij Zara. Een vrouw met karakter: herinner u dat ze vorig jaar in maart in haar eentje beviel, toen Faris met Antwerp de promotie naar eerste klasse moest afdwingen. De speler droeg een gepersonaliseerde FH-ketting - "een cadeautje aan mezelf" - en blote voeten in Louboutins. Let ook op het kruis van de broek dat net iets lager hangt. "Ik ben graag relax."