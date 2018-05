Farid 'le Fou' terminaal in ziekenhuis 23 mei 2018

00u00 0

Farid Bamouhammad (50), beter bekend als Farid 'le Fou', is zondagavond met spoed overgebracht van de gevangenis van Sint-Gillis naar het nabijgelegen Sint-Pietersziekenhuis. Hij lijdt aan kanker en zou terminaal zijn. "Een eerdere behandeling bracht geen soelaas, de afgelopen dagen is hij erg verzwakt", zegt zijn advocaat. Bamouhammad is één van de meest beruchte gevangenen in ons land, met meer dan zestig overplaatsingen op zijn naam wegens onhandelbaar gedrag. De gangster werd onder meer veroordeeld voor het gijzelen van zijn familie en doodslag.