Farid 'le Fou' overleden: hij moordde, hij gijzelde, hij mishandelde cipiers, maar aan geweld had hij "een hekel" FARID 'LE FOU' BAMOUHAMMAD STERFT OP 51-JARIGE LEEFTIJD Brecht Herman en Ken Standaert

11 maart 2019

05u00 0 De Krant Voor de talloze cipiers die hij in elkaar timmerde, had hij weinig romantische gevoelens. Maar de afrekeningen en gijzelingen die zijn strafblad vulden, beging Farid 'Le Fou' Bamouhammad (51) naar eigen zeggen haast allemaal uit liefde. Voor zijn dochter en haar moeder.

36, 69 of 167 keer: als iemand met een woord rept over het aantal maal dat Farid Bamouhammad van gevangenis verhuisd is, schieten de aantallen alle kanten op. Het bewijst dat hij een onuitwisbare indruk heeft nagelaten - niemand troost zich de moeite indianenverhalen te verzinnen over een kleine garnaal. Eén van 's lands meest beruchte bajesklanten had er eigenlijk ook geen nood aan, want voor zijn straffe reputatie zorgde hij zelf wel. Iedereen die hem zijns inziens onrecht aandeed - lees: haast elke cipier in dit land - joeg hij de gordijnen of het ziekenhuis in. Schreef deze krant ooit nog dat het "ongezien" was dat cipiers al een stakingsaanvraag indienden op het moment dat nog maar werd aangekondigd dat ze een topgangster zouden moeten bewaken, dan werd het in de loop der jaren een vast ritueel bij iedere overplaatsing van Bamouhammad.

HLN