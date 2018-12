Farid le Fou eet straks parelhoen met champignonsaus en kroketjes 24 december 2018

Tralies of niet, grootkeuken of niet: ook gedetineerden kijken uit naar wat de pot schaft op kerst. Net als bij u thuis mag het ook voor hen iets meer zijn. De Sudpresse-kranten zijn in de potten en pannen van enkele Waalse gevangenissen gaan kijken. Wat staat er op het menu bij enkele van 's lands beruchtste criminelen? Michel Lelièvre krijgt in Ittre Thaise currysoep voorgeschoteld, gevolgd door gelakt kalkoenmedaillon met pommes amandes en peer. Als dessert zijn er geglazuurde kerstkoekjes. Abdallah Ait Oud krijgt in Lantin als voorgerecht krokante kip met een salade en vinaigrette. Hinderagout met kersensaus en pommes duchesses worden gevolgd door een kerstdessert. Marc Dutroux begint in Nijvel met garnaalkroketten. Er staat ook gebraden kalkoen met pepersaus, groenten en kroketten op het menu, net als kerstkoekjes. Ten slotte nog de gevangenis van Sint-Gillis, waar Farid 'Le Fou' Bamouhammad verblijft. Daar is er geen voorgerecht, wel parelhoenbout of filet nature, quorn, champignonsaus, peer met veenbessen en dennenappelkroketten. De zoete afsluiter is een kerststronk van chocolade en karamel.

