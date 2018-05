Farage sneert naar Michel: "België is niet eens een land" 04 mei 2018

00u00 0

Meer Europese samenwerking? Laat me niet lachen, denkt de Brit Nigel Farage - notoir euroscepticus - dan. Premier Charles Michel (MR) heeft gisteren een speech gegeven voor het Europees Parlement waarin hij pleitte voor een sterk Europa, dat inzet op veiligheid, migratie en fiscaliteit. Farage liet vervolgens op hoogsteigen wijze zijn licht schijnen over ons land. De man die Herman Van Rompuy ooit vergeleek met een dweil, wees er nu op dat "België niet eens een natie is". "Het is een kunstmatige constructie. Het bestaat uit twee delen, die verschillende talen spreken en een grondige hekel aan elkaar hebben. Er is geen nationale televisiezender of krant." Daarom is ons land zo blij dat het deel kan uitmaken van de EU, denkt Farage.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN