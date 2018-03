Far Cry 5: knallen in 'redneck county' GEKEURD DOOR TWEAKERS 10 maart 2018

Met 'Far Cry 5' landt de eerste blockbustergame van dit jaar in de winkelrekken. Tijdens een voorsmaakje dat gamebedrijf Ubisoft ons vorige week ervan liet zien in Parijs lijkt de game alvast de overtreffende trap te leveren van alles waarin de voorgaande edities al uitblonken: nóg meer wilde schietpartijen, nóg meer groot wild dat ineens uw plannen kan dwarsbomen en - net als bij de voorgangers - een exotisch maar gevaarlijk decor. Waar dat laatste in 'Far Cry 3' een Polynesisch eiland was en in 'Far Cry 4' een regio in het bergachtige Tibet, werd deze keer een gebied in de Amerikaanse staat Montana als achtergrond gekozen, waar een geheimzinnige sekte de bevolking onder de plak houdt. Een sekte die - toevallig? - ongeveer dezelfde beeltenissen gebruikt als hedendaagse haatgroepen.

