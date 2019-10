Exclusief voor abonnees Fans zijn er het hart van in nu Kaat uit 'Thuis' vertrekt 11 oktober 2019

00u00 0

Drie jaar geleden onderging Franky Bomans in 'Thuis' een geslachtsoperatie in de VS, en kwam in de bevallige verschijning van Kaat terug naar België. Ze werd liefdevol onthaald door moeder Simonne, al had vader Frank het moeilijker met de transitie. Toch draaide ook hij na een tijd bij. Ook metéén voor Kaat gewonnen: het Vlaamse kijkpubliek. Nu actrice Leen Dendievel uit de soap verdwijnt, is het op sociale media erg duidelijk dat de fans Kaat absoluut niet graag zien vertrekken. "Damn, alweer een topper die 'Thuis' verlaat", klinkt het teleurgesteld op Twitter. "We zullen je hard missen." Tot zelfs: "Ik kan wel janken van ellende." Leen maakte het nieuws bekend via Instagram. "Kaat zal altijd één van mijn meest dierbare personages blijven. Alleen is het nu tijd om andere personages vorm te geven. Ik kijk dan ook uit naar toekomstige uitdagingen en neem de ruimte om andere kansen te zien. Als actrice ga ik op zoek naar personages die erin hakken. Kaat was er alvast één van."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen