Fans van wierookstokjes slaan best voorraad in 06 juli 2019

00u00 0

Liefhebbers van wierook kunnen best een voorraad stokjes inslaan, want de Boswellia papyrifera - de wierookboom - is bedreigd. De hars die uit de bomen en struiken uit de droge bosgebieden in de Hoorn van Afrika wordt getapt, dient als basis voor de productie van parfums en geurstokjes. Volgens recent onderzoek van Ethiopische en Nederlandse wetenschappers dreigt de productie van het hars door het verdwijnen van oudere bomen en het uitblijven van jonge bomen de komende twintig jaar te halveren. Als oorzaken wordt gewezen naar begrazing door rundvee, geiten en kamelen, waardoor jong aanwas verdwijnt, maar ook naar bosbranden, insectenplagen en overoogst. De belangrijkste exportlanden voor wierookharskorrels zijn Somalië, Ethiopië en Soedan.

