Fans uiten onvrede over ticketregeling bekerfinale 18 februari 2019

De fans van AA Gent lieten op de Freethiel duidelijk hun ongenoegen blijken over de ticketregeling voor de bekerfinale, waarbij abonnees die ook een abonnement voor de play-offs kopen voorrang krijgen. Bij de aftrap was het bezoekersvak in Beveren op een tiental fans na leeg. Er lagen wel spandoeken, met opschriften als 'Stil hé, zonder supportersclubs'. Pas toen de match 10 minuten aan de gang was, kwamen de Gentse fans het stadion binnen. (RN)

