Fans sceptisch over stadionkwestie

"Als het moet voor toekomst van de club"

Patrick Campenaerts reageerde namens de supportersvereniging Tene quod Bene van Beerschot Wilrijk. "Het Kiel en de Bosuil zijn voor beide clubs heilige grond. Bovendien sloot Beerschot nog maar pas een nieuwe concessie met de stad af om negen jaar verder te voetballen in het Olympisch Stadion. De supporters moeten zich geen zorgen maken, we verlaten het Kiel zeker de eerste jaren nog niet. Die nieuwe voetbaltempel komt er niet zomaar op één, twee, drie. Wel liet Beerschot al weten er voor open te staan. Ik denk dat de supporters daar wel in meegaan. Petroleum Zuid is in onze achtertuin en ligt iets verder weg voor de fans van Antwerp, maar misschien moeten we dat emotionele gegeven maar aan de kant schuiven. Voor de toekomst en de groei van de club is zo'n nieuw stadion uiteraard een pluspunt." (SJH)

