Fans reageren positief

Marc Coucke had het meermaals over de supporters en dat viel in goede aarde. Ludo Coninx reageerde namens het Fan Board. "Hij vindt de supporters belangrijk. Van Oostende maakte hij een warme club. Dat is zeker één van zijn dingetjes, maar ik zie ze bij ons wel nog niet de polonaise dansen in de loges." Coucke haalde ook aan dat de abonnementsprijzen niet zullen stijgen. "Daar ga ik me ook voor engageren op de volgende vergadering van het Fan Board, waar Coucke trouwens bij zal zijn", aldus Coninx. "Als je naar de verhouding prijs-kwaliteit kijkt, betalen we momenteel te veel." Tot slot rest de vraag of er een nieuw stadion komt. "Als ik de discussies op sociale media volg, willen de fans het liefst in Anderlecht blijven. Er is de laatste tijd al wat geld in het stadion gestoken, maar als we Europees mee willen, zullen we ook moeten uitbreiden", aldus nog Coninx. (SJH)

