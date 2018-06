Fans ongerust over 'zieke' Johnny Depp 04 juni 2018

Johnny Depp (54) ziet er tegenwoordig maar bleekjes en mager uit, menen zijn fans. De 'Pirates of the Caribbean'-acteur ging dit weekend op de foto met enkele meisjes voor zijn optreden met zijn band Hollywood Vampires in Duitsland. Maar toen de kiekjes op Instagram verschenen, uitten veel fans hun bezorgdheid - gaande van "Je ziet er ziek uit, Johnny" tot "Misschien moet hij wat meer eten". Tijdens het optreden zelf leek Depp echter even veel energie te hebben als gewoonlijk. De filmster is gitarist bij Hollywood Vampires, een rockgroep waar ook Joe Perry van Aerosmith en Alice Cooper deel van uitmaken. (MVO)

