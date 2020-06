Exclusief voor abonnees Fans niet onverdeeld gelukkig met nieuwe Anderlechtshirts 27 juni 2020

00u00 0

Les goûts et les couleurs... Anderlecht en Vincent Kompany hebben hun Joma-shirts 2020-2021 voorgesteld, met nieuwe hoofdsponsors DVV Verzekeringen (paarse uitrusting) en vermogensbeheerder Candriam (wit). Vooral het witte tenue, volledig gemaakt uit gerecycleerde materialen, viel niet in de smaak bij de achterban, mede door de 'Standard-rode' prints. De vierjarige deal, die ook de Belfius-academie bevat, levert Anderlecht volgens CEO Karel Van Eetvelt "4 à 5 miljoen euro per seizoen" op. Paars-wit boet niet in qua sponsorinkomsten in vergelijking met het 39ste jaar op rij dat BNP Paribas Fortis de belangrijkste partner was. Voor Anderlecht was het overigens geen issue dat Candriam ook bij Club Brugge achteraan op de shirts prijkt, wat de fans nochtans niet zo fijn vinden. Evenmin vinden opmerkzame enkelingen bij de supporters het erg professioneel dat in de nek van de truitjes het oude logo van het Brussels Hoofdstekelijk Gewest afgebeeld staat. (PJC)

