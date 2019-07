Exclusief voor abonnees Fans Michael Jackson slepen slachtoffers voor rechter 03 juli 2019

00u00 0

Drie Michael Jackson-fanclubs hebben James Safechuck en Wade Robson voor de rechter gesleept. De twee mannen beschuldigen de zanger in de documentaire 'Leaving Neverland' van misbruik. Daardoor zou het beeld van de overleden zanger aangetast zijn. Morgen vindt een hoorzitting plaats in het Franse Orléans. Het bezoedelen van de nagedachtenis van een overledene is strafbaar in Frankrijk, vandaar dat de fanclubs daar naar de rechter stappen. Ze willen een symbolische schadevergoeding van 1 euro.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis