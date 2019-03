Fans Lokeren houden mars naar stadion 16 maart 2019

00u00 0

Degradant Sporting Lokeren wil van zijn laatste (thuis)match van het seizoen nog een soort evenement maken. Een groep supporters organiseert in aanloop naar het duel met Cercle Brugge een mars van de Lokerse Markt naar het stadion. Vanaf 12.30 uur is er op het marktplein een fandorp waar ook trainer Glen De Boeck en spelers Killian Overmeire, Davino Verhulst en Olivier Deschacht acte de présence zullen geven. Vanaf 16 uur gaan de aanwezige supporters dan in groep naar Daknam. Overigens huldigt de club vlak voor de aftrap ploegafgevaardigde Willy Peeters. Na 62 jaar geeft hij de fakkel door. (KDC)