Exclusief voor abonnees Fans krijgen EK-tickets terugbetaald 17 april 2020

UEFA stuurde gisteren een mail naar tickethouders van het EK voetbal dat dit jaar werd uitgesteld door de coronacrisis. De fans die een ticket hadden gekocht, kunnen dat teruggeven en krijgen de aankoopprijs terugbetaald. Indien ze dat wensen, mogen ze de tickets ook houden, ze blijven geldig voor het EK dat in 2021 doorgaat. Voorts kijkt UEFA na of er in dezelfde twaalf speelsteden kan gespeeld worden en of het speelschema behouden blijft. Mocht er een speelstad wegvallen, wordt er een nieuwe locatie gezocht. (FDZ)