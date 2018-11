Fans Essevee schrijven open brief naar bond 06 november 2018

00u00 0

Het geduld bij Zulte Waregem met de refs is op. Na enkele omstreden beslissingen in de match tegen STVV richtte de supportersfederatie een open brief richting de bestuurders van het Belgisch voetbal. Daarin trekken ze de neutraliteit van de arbitrage in vraag. (VDVJ)