Fans bezorgd om Lana Del Rey na 'aanval' in Sportpaleis 19 april 2018

00u00 0

Er heerste gisteren even bezorgdheid bij de fans van Lana Del Rey (32). De zangeres zou dinsdagavond na haar optreden in het Sportpaleis aangevallen zijn door een uitzinnige fan. Op videobeelden is te zien hoe een man met zwaaiende armen over een omheining springt en naast het podium terechtkomt, waar de zangeres op dat moment net voorbijloopt. Een ooggetuige kon het tafereel vastleggen en plaatste de video achteraf op Instagram. "Lana Del Rey aangevallen door een gekke 'fan' toen ze het podium verliet. Hopelijk is ze oké?", schreef hij er nog bij. Fans lieten daarop hun bezorgdheid en verontwaardiging blijken op Twitter. Over de toestand van de popartieste is nog niets bekend. Vermoedelijk kon de security de man tijdig tegenhouden. "Ik ga ervan uit dat er niets ernstigs gebeurd is. Wij bij Live Nation hebben er alleszins geen verdere informatie over ontvangen", vertelt woordvoerster Lotte Dermul.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN