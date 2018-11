FANC vraagt beelden van kerncentrales te blurren 28 november 2018

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om maatregelen gevraagd om de satellietbeelden van de belangrijkste nucleaire installaties in ons land te blurren. In oktober raakte bekend dat Defensie met gerechtelijke stappen tegen Google had gedreigd wegens beelden van gevoelige sites op Google Maps. Het leger maakte zich ongerust over het gemak waarmee men zo aan gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de luchtmachtbasissen van Kleine Brogel of Florennes, van de petroleuminstallaties in Antwerpen of de kerncentrales kan geraken. Intussen is met Google een akkoord bereikt om beelden van militaire sites wazig te maken.