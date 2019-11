Exclusief voor abonnees Families moeten repatriëring van slachtoffers in koelwagen betalen 20 november 2019

De nabestaanden van de 39 Vietnamese migranten die dood zijn aangetroffen in een koelcontainer in Groot-Brittannië, zullen de kosten van de repatriëring voor hun rekening moeten nemen. De vicevoorzitter van het Volkscomité van het disctrict Can Loc, waar de families van tien van de slachtoffers wonen, zegt dat de Britse noch de Vietnamese regering tussenkomt. "Die beslissing maakt ons verdrietig. We hebben geen keuze en moeten zelf betalen, maar we hebben geen cash." De reden dat de repatriëring zo lang op zich laat wachten - het drama dateert al van 23 oktober - is net de verwarring over wie voor de factuur zou opdraaien.