Familieleden BV's trekken naar 'Expeditie Robinson' 27 augustus 2018

Nadat eerder al bekend raakte dat de kleindochter van schrijver Jef Geeraerts meedoet met 'Expeditie Robinson', blijkt nóg een deelnemer een beroemd familielid te hebben. Robbe De Backer (30, foto) uit Torhout is de neef van de Belgisch-Australische zanger Gotye - die van monsterhit 'Somebody That I Used To Know'. De brocante-eigenaar zal dit najaar te zien zijn op VIER. Hij wordt door de zender omschreven als "een erg gevoelige en rustige jongen en de trotse bezitter van een opvallende snor". Robbe, die al sinds zijn jeugd "gebeten is" door het programma, werd ingeschreven door zijn vriendin. Of zijn beroemde neef zal kijken, valt te betwijfelen, volgens Robbe.

