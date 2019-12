Exclusief voor abonnees Familiehereniging en onverwachte liefde in nieuw 'Thuis'-boek 06 december 2019

00u00 0

In 'Thuis' heeft dokter Judith (Katrien De Ruysscher) haar koffers gepakt voor een trip naar de Italiaanse zon. In Bologna wil ze met haar zoon Stan (Lennart Lemmens, rechts) een bezoek brengen aan haar dochter Emma (Elise Roels, links), die daar studeert. Wat de drie er de komende weken zullen meemaken, zal niet in de dagelijkse fictiereeks te zien zijn, maar het avontuur staat wel uitgebreid beschreven in het nieuwste 'Thuis'-boek 'Uitgeklaard'. In de roman, die morgen uitkomt, lezen we hoe de drie personages weer naar elkaar toe proberen te groeien. Al krijgt de lezer ook een onverwachte liefdeshistorie voorgeschoteld.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis