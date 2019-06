Exclusief voor abonnees Familiedrama verijdeld na onheilspellende boodschap: "Vroeg of laat gaat er iets serieus gebeuren bij ons" Hans Verbeke en Inge Bosschaerts

12 juni 2019

00u00 1 De Krant Een 75-jarige boerin uit het West-Vlaamse Pittem is aangehouden voor poging tot moord op haar 74-jarige man. Zondag konden vrienden op het nippertje een familiedrama verijdelen. Ze zagen hoe Brigitte H. haar bewusteloze man naar een waterput sleepte en sloegen alarm. Het koppel ging al jaren gebukt onder een zware ruzie met de kinderen en had al aangekondigd dat ze samen uit het leven wilden stappen.

"We komen afscheid nemen. Want vroeg of laat gaat er iets serieus gebeuren bij ons." Met die boodschap gingen Georges B. (74) en zijn vrouw Brigitte H. (75) zondagochtend aankloppen bij een bevriend koppel in Pittem. Dat koppel wist al langer dat het niet goed ging met Georges en Brigitte. Ze hadden het zelfs al eens met zoveel woorden gezegd: dat ze ooit samen een einde aan hun leven zouden maken. Iets wat hun vrienden hen altijd al uit het hoofd hadden kunnen praten. Maar zondag was het Georges en Brigitte plots menens.

