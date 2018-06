Familie zoekt bril Michael Goolaerts 14 juni 2018

De familie van Michael Goolaerts zoekt de bril die de wielrenner droeg tijdens zijn laatste koers. De 23-jarige sportman kwam op 8 april om het leven tijdens Parijs-Roubaix. Een hartaanval werd hem fataal. "Op het moment van zijn val droeg hij een zonnebril van het merk 100%. Helaas hebben we deze achteraf niet kunnen terugvinden. Als iemand deze bril gevonden en meegenomen heeft, of iemand hem heeft zien oprapen, is het dan mogelijk om mij dit te melden? Wij zouden hem graag terughebben", schrijft broer Kristof Goolaerts op Facebook. Het voorwerp heeft een "enorme emotionele waarde", zegt hij nog. "Het was Michaels lievelingsbril en hij had hem van mij gekregen als verjaardagscadeau. Ik zal de vinder eeuwig dankbaar zijn!" De oproep - zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels - was binnen het uur meer dan duizend keer gedeeld. (AVH)

