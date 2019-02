Familie zamelt geld in voor elektrische prothesen 23 februari 2019

Hoe desastreus de gevolgen voor Tara ook zijn, ze staat er niet alleen voor. Haar familie richtte de vzw Hart voor Tara op, om haar en haar gezin financieel te helpen. Tara zal straks niets hebben aan mechanische beenprothesen, aangezien ze zichzelf niet zal kunnen ondersteunen met een wandelstok. "En ze is veel te jong om voor de rest van haar leven aan een rolstoel gekluisterd te zijn", zegt haar man Birger. "Daarom hopen we op elektrische prothesen voor haar en is alle steun welkom."

