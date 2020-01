Exclusief voor abonnees Familie wil niet luisteren naar verdediging 31 januari 2020

De familie van Tine Nys kwam gisteren niet luisteren naar de verdediging. Een dag eerder bleef ze ook al niet om de pleidooien van de artsen te horen. De familie Nys zei eerder al dat ze het gevoel kreeg dat het proces over haar ging, en niet over de artsen. Ze bleef wel luisteren naar de replieken van de verdediging. Al had de vader van Tine Nys het bij Walter Van Steenbrugge, advocaat van uitvoerend arts Joris V.H., zichtbaar moeilijk. Die impliceerde immers dat de familie het proces had aangespannen voor het geld. De vader stond op het punt zijn ongenoegen te uiten, maar zijn dochters konden hem nog net kalmeren. (SRB/CMEG)