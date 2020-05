Exclusief voor abonnees Familie vermiste Théo Hayez zoekt getuigen 05 mei 2020

Eind deze maand is het een jaar geleden dat Théo Hayez (19) verdween in het Australische Byron Bay. In de Facebookgroep 'Looking for Théo Hayez' maakte zijn familie gisteren duidelijk dat ze de hoop niet opgeeft. "Ons hart breekt elke dag. Maar we blijven geloven dat iemand ons kan helpen." De Belgische rugzaktoerist werd voor het laatst gezien op 31 mei 2019, toen hij de Cheeky Monkey's Bar verliet. De tiener uit Overijse moest het café verlaten omdat hij te veel had gedronken. Een bewakingscamera filmde Hayez toen hij te voet vertrok.

