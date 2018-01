Familie terreurslachtoffer hele dag ondervraagd door FBI 31 januari 2018

De familie van de 31-jarige Ann-Laure Decadt uit Staden (foto) , die omkwam bij de terreuraanslag in New York in oktober, is gisteren de hele dag ondervraagd door de FBI. Decadt was samen met haar twee zussen en moeder op citytrip toen ze op de fiets werd aangereden. De aanslag werd opgeëist door IS. Een aantal nabestaanden van de slachtoffers eisen een schadevergoeding van de stad. In Amerikaanse media wordt gesproken over een claim van 600 miljoen euro, waarvan de familie Decadt 30 miljoen zou eisen. "Over die bedragen ga ik geen uitspraken doen. Maar de familie verleent haar volle medewerking en werd daartoe gisteren de hele dag ondervraagd in Ieper door FBI-agenten", zegt de advocaat van de familie, Walter Van Steenbrugge. Die had intussen ook contact met de advocaten van de Amerikaanse slachtoffers. "De claim is nog niet rond. Enerzijds zijn er vragen over de manier van werken in het bedrijf waar de terrorist de vrachtwagen huurde, anderzijds over de markering van het fietspad. Ik vind overigens dat we in België wat kunnen leren van de Amerikanen: zij weten een mensenleven toch beter naar waarde te schatten. Met de bij ons gangbare vergoedingen koop je amper een nieuwe auto." De familie zelf geeft geen commentaar. (SVR)

