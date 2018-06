Familie Rik De Saedeleer niet blij met WK-filmpje N-VA 18 juni 2018

'Daar is hij! Daar is hij! Goooaaal Goal! Goal! Goal', schreeuwt Rik De Saedeleer na een uitspraak van Theo Francken. N-VA heeft een filmpje op Facebook gepost waarin bekende klankfragmenten van de legendarische voetbalcommentator gebruikt worden op beelden van politici van de eigen en andere partijen. N-VA wordt verheerlijkt, de tegenstanders afgemaakt. Volgens de familie zou De Saedeleer dit nooit hebben toegestaan. Zijn dochters zijn verontwaardigd dat N-VA zonder vragen de stem van hun vader ingepikt heeft. Ze weten nog niet of ze een procedure zullen opstarten. Volgens professor Sari De Preeuw kan dat. Ze kunnen ze zich beroepen op het persoonlijkheidsrecht, dat de stem beschermt. N-VA wilde niet reageren op de onvrede bij de De Saedeleers.

