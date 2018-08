Familie Prince klaagt z'n dokter aan 27 augustus 2018

De nabestaanden van Prince spannen een rechtszaak aan tegen de arts die verslavende pijnstillers aan de artiest heeft voorgeschreven. Volgens de familie is Prince niet op de juiste manier behandeld voor zijn verslaving aan medicijnen en dus is de dokter schuldig aan zijn dood, vindt de familie. Prince overleed op 21 april 2016 in zijn woning in Minnesota. Hij had zichzelf een overdosis van de zware pijnstiller fentanyl toegediend.