Familie overleden model zoekt waarheid in Kuala Lumpur 07 augustus 2018

De moeder, stiefmoeder en oom van het omgekomen Vlaams-Nederlandse model Ivana Smit (foto) zijn afgereisd naar Kuala Lumpur. Morgen start in de Maleisische hoofdstad een proces van acht dagen over de doodsoorzaak van het 18-jarige meisje. Eind vorig jaar werd Ivana's lichaam daar gevonden. Ze was veertien verdiepingen van een flatgebouw gevallen. Uit het onderzoek blijkt dat ze de nacht ervoor had doorgebracht met een rijk Amerikaans koppel in het gebouw. In haar bloed werden drugs gevonden. De familie gelooft niet dat de val een ongeluk was. "Bij Ivana's kist hebben we gezworen op zoek te gaan naar de waarheid", zegt oom Fred Agenjo Weinhold. "Op naar gerechtigheid." (KAV)

