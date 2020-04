Exclusief voor abonnees Familie overleden Colruyt-medewerker (32) eist schadevergoeding 07 april 2020

De familie van de 32-jarige Mohammed Nahi, die in de nacht van 2 april overleed aan de gevolgen van het coronavirus, heeft twee advocaten onder de arm genomen. De familie wil namelijk juridische stappen ondernemen tegen Colruyt omdat de winkelketen volgens hen het slachtoffer niet voldoende heeft beschermd. "Volgens zijn ploegbaas was het niet nodig om een mondmasker te dragen vanwege zijn jonge leeftijd", zegt zijn schoonbroer Hatim. Na alle media-aandacht die het overlijden van Mohamed kreeg, werd Hatim naar eigen zeggen gecontacteerd door verschillende werknemers van over het hele land die eveneens vertelden dat ze in hun winkel te weinig beschermd worden. "In totaal zitten we nu aan zo'n 27 getuigenissen die op dit moment door onze advocaten verzameld worden." De familie eist een schadevergoeding. "En indien Colruyt niet rond de tafel wil zitten, zullen we met de zaak naar de rechtbank trekken."

