Familie Kompany verhuist naar Brussel

Schrik niet als u straks Carla Kompany tegenkomt in een Brusselse Carrefour. Het hele gezin van Vincent Kompany verhuist namelijk mee naar de hoofdstad - in welke gemeente hij zal wonen, is nog niet duidelijk. "De familie komt mee vanuit Manchester. We zijn er op dit moment volop mee bezig om scholen te zoeken voor de kinderen", bevestigt men op Anderlecht. "Vincent is een wereldburger, maar bovenal een Brusselaar." Kompany behoudt trouwens zijn rol als drijvende kracht achter BX Brussels, de voetbalclub die zich inzet voor de Brusselse jeugd. (PJC)