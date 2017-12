Familie Ivana wil dat Nederland dood onderzoekt 00u00 0

De familie van het in Maleisië overleden model Ivana Smit (18) verlangt dat het Nederlandse gerecht hen helpt. "Haar dood is omgeven met vraagtekens", zegt hun advocaat Sébas Diekstra. "De familie heeft totaal geen vertrouwen in de Maleisische autoriteiten." Ivana Smit woonde al jaren met haar ouders in het Limburgse Peer, maar had enkel de Nederlandse nationaliteit. "Daardoor rust nu op Nederland de zware verantwoordelijkheid om uit te zoeken hoe ze om het leven is gekomen", zegt de advocaat. Ivana Smit overleed op 7 december. Volgens de Maleisische autoriteiten viel ze van een balkon in Kuala Lumpur. Haar lichaam werd zaterdag gerepatrieerd naar Nederland. Overmorgen wordt Ivana in Roermond begraven. (BJM/MMM)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee