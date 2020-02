Exclusief voor abonnees Familie immomakelaar wil inzage in dossier na opgraving lichaam 18 februari 2020

De familie van de overleden vastgoedmakelaar Michel Van Welden (42) uit Oudenaarde heeft zich burgerlijke partij gesteld. Zo kunnen ze inzage vragen in het dossier. "Dat verzoek is intussen ingediend", zegt hun advocaat Jan Leysen. De makelaar overleed op 25 november vorig jaar. Aan een hartfalen, zo werd vermoed. Maar speurders hebben zijn lichaam donderdag opnieuw opgegraven voor onderzoek, omdat hij mogelijk toch geen natuurlijke dood stierf. Op de resultaten is het nog even wachten. "De familie is uiteraard benieuwd", zegt hun advocaat. "Op dit moment hebben zij meer vragen dan antwoorden. Ze willen weten wat er met Michel is gebeurd." De weduwe van Van Welden wilde gisteren niet reageren. Ook het parket van Oost-Vlaanderen weigerde alle commentaar. (DCRB/IBO)

