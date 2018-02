Familie Idool-finalist doet oproep aan dader: "Vertel ons tenminste waarmee je Andrei vergiftigde" Ken Standaert

10 februari 2018

00u00 0 De Krant "Als je wroeging hebt en Andrei enkel ziek wilde maken, geef jezelf aan. Of laat ons tenminste anoniem weten wat je gebruikt hebt om hem te vergiftigen." Die oproep doet de familie van Andrei Lugovski aan de gifmenger die de zanger in het ziekenhuis deed belanden. "Dan kunnen ze hem misschien beter behandelen."

Terwijl het gerechtelijk onderzoek naar de gifmenger die Andrei Lugovski (34) bijna het leven kostte voortgaat, komt de familie van de Oostendenaar van Wit-Russische origine met een opmerkelijke oproep. "Als blijkt dat het gaat om een fan die zich misbegrepen voelde en Andrei enkel ziek wilde maken, dan heeft die waarschijnlijk wroeging op dit moment", vertellen zijn zus Alina en haar partner Philippe. "Kom dan gewoon uit voor je fout en geef je aan. Misschien kan je dan zelfs helpen om Andrei sneller aan de beterhand te krijgen." Want voorlopig is het nog steeds niet duidelijk hoe het giftige thallium in Andreis lichaam geraakte. "Vooral de hoeveelheid is belangrijk", klinkt het bij het duo, dat evenwel beseft dat een spontane bekentenis waarschijnlijk te hoog gegrepen is. "Mocht de persoon hierachter bijvoorbeeld anoniem ergens laten weten welk middel en hoeveel er gebruikt werd, zou ons dat ook al vooruit kunnen helpen. Want onze grootste bekommernis blijft Andrei hier zo snel mogelijk door krijgen."

Stalkster uitgesloten

De speurders hebben intussen de familie van Lugovski, zijn dichte medewerkers en verscheidene fans bevraagd om een beter beeld te krijgen van de mogelijke buitenstanders die dicht genoeg bij de zanger konden komen om hem het gif toe te dienen. Een vrouw met Russische roots die in het verleden al enkele keren voor problemen zorgde tijdens concerten van Lugovski, lijkt intussen geen verdachte meer. "Sinds 2016 was er een probleem met een stalkster", klinkt het bij een goed ingelichte bron. "Ze heeft hem een tijdje proberen te benaderen in zijn loge en wachtte hem zelfs op bij hem thuis. Andrei vond dat een lastige situatie waarop zijn entourage er bij elk optreden voor zorgde dat zij niet langer te dicht in zijn buurt kon komen. Op een bepaald moment heeft ze daarom Andrei bij een optreden in Eeklo bewust ten val gebracht. Toen is er voor de eerste keer de politie bijgehaald." Een jaar geleden dook de vrouw ook op bij een nieuwjaarsreceptie in Oostende. "Toen is het concert pas gestart toen ze door de politie uit de zaal verwijderd was", klinkt het. "De laatste keer dat ze op één van Andreis events gespot werd, was in december. Maar zij kan de afgelopen maanden nooit dicht genoeg geraakt zijn om dit aan te richten." Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt.

Meer over Andrei Lugovski