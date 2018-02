Familie gooit lievelingsknuffels Lowieke (7) uit in stoet IETS TE ENTHOUSIAST GEWEEST 26 februari 2018

Lowieke uit Ketsingen bij Tongeren is ontroostbaar sinds zijn familie zaterdag zijn lievelingsknuffels uitgooide tijdens de lichtstoet in Gistel. Een domme vergissing in alle enthousiasme, geeft z'n familie toe, want het zevenjarige ventje is erg gehecht aan zijn leeuwtje en de rat uit de Disney-film 'Ratatouille'. De familie lanceerde gisteren een oproep op Facebook: "Als iemand weet waar de beertjes zijn, laat het ons alsjeblieft weten. Je bent onze reddende engel", schreef tante Kristen Peeters. Met succes: gisteravond kon Lowieke al herenigd worden met zijn leeuwtje. "Maar zijn ratje is zijn grootste lieveling. Alle hulp is nog steeds welkom." (BVDH)

