Familie gestorven meisje (12) weet niet of ze ook besmet is CMG/SVD/TVPG

02 april 2020

05u00 0 De Krant Het gezin van Rachel uit Gent leeft in angst nadat het 12-jarige meisje overleed aan Covid-19. Dat zegt een vriendin van de familie. "Ze werden officieel niet op de hoogte gebracht van de coronabesmetting", klinkt het. "Of ze zelf besmet zijn of niet: ze weten het niet."



De 12-jarige Rachel werd maandagochtend in allerijl naar het UZ Gent gebracht, maar hulp kon niet meer baten. Rond 15 uur overleed ze aan Covid-19 - het virus zette zich waarschijnlijk op haar hart. Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) vraagt dat het Comité P een onderzoek start naar de oproep die het gezin deed bij de noodcentrale van de 101. Door de - begrijpelijke - paniek in het gezin kon de persoon die hun telefoontje beantwoordde niets maken van de oproep. "De oproep was onverstaanbaar en de beller haakte in", zegt de federale politie die de centrale bemant.

Ook na het herhaaldelijk herbeluisteren met meerdere collega's, was niet duidelijk wat er aan de hand was. "We hebben drie keer proberen terug te bellen, maar er nam niemand meer op", aldus de politie nog. "Dan hebben we meteen de Gentse politie ingelicht, die een patrouille heeft gestuurd."

Halfuur na oproep

Die politie was binnen het halfuur na de eerste noodoproep ter plaatse, maar toen was het meisje door een buurman al naar het ziekenhuis gebracht. Een vriendin van de familie reageert nu op het hele gebeuren. "Zowel het gezin als de man die Rachel naar het ziekenhuis heeft gebracht, leven in angst nu", zegt ze. "Officieel zijn ze niet op de hoogte gebracht van de coronabesmetting. Niemand is dus getest of gecontacteerd en ze weten dus niet of ze zelf ook ziek gaan worden of niet", klinkt het nog.

De familie van Rachel was gisteren te aangeslagen om te reageren.