Familie en vrienden nemen afscheid van Antwerp-supporter Ben (28) 07 december 2019

Vrienden en familie hebben gisterochtend afscheid genomen van Antwerp-supporter Ben Vanleene (28). Zijn mama schreef een tekst voor haar jongste zoon. Het was de opening van wat een emotioneel afscheid zou worden. In de grootste zaal van het Antwerpse Schoonselhof, waar de uitvaart plaatsvond, kon geen mens meer bij. De laatste groet werd gebracht op de tonen van 'The Circle of Life' uit 'The Lion King'.

