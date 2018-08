Familie en buren kunnen niet vatten wat jonge moeder van drie bezielde: "Ze had alles om gelukkig te zijn. Ze stráálde ook" BJM/SDVO/MMB

30 augustus 2018

00u00 0 De Krant Een goede partner, een deftige job in het ziekenhuis, een nieuwbouwwoning én drie schatten van kindjes. Volgens haar naaste omgeving had Bieke W. (30) uit Varsenare werkelijk alles om gelukkig te zijn. Toch doodde ze haar kinderen vorige nacht bij haar thuis - het jongste was nog geen 3 maanden, het oudste 4 jaar.

Tragische taferelen gisteren in de Ter Hauwestraat in Varsenare, bij Jabbeke. De politie vond vorige nacht achter één van de gevels in de nieuwe verkaveling drie kinderlijkjes: Elyse (4), Fabrice (2) en Arthur (bijna 3 maanden). Dat nieuws haalde gisterenochtend snel het internet en de radiojournaals. "Ik ben de doopmeter van één van hun kinderen. Het is toch niet hier gebeurd?", vroeg een emotionele vrouw aan een politieagente. Eigenlijk kende ze het antwoord al, want op de oprit stond een grote tent van de politie.

Het was de mama van de kinderen zelf die de politie naar het huis had geleid. Even na 2 uur in de nacht van dinsdag op woensdag was Bieke W. met haar Peugeot aan hoge snelheid tegen een brug in Oostkamp gereden, vermoedelijk opzettelijk. De vrouw - zelf verpleegster in AZ Sint-Jan in Brugge en vroeger nog op de dienst neonatologie in het UZ Gent - raakte bij de zware klap gewond, maar overleefde. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, zei Bieke W. dat ze best 'ns zouden gaan kijken bij haar thuis in Varsenare. "Want ik heb de kinderen iets aangedaan."

