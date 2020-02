Exclusief voor abonnees Familie Colruyt investeert in voedingssupplementen 07 februari 2020

Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt, investeert in de Belgische producent van biologische en natuurlijke voedingssupplementen Bio-Life Laboratory. Hoeveel Korys in het familiebedrijf uit Namen pompt, werd niet bekendgemaakt. Maar het gaat om een meerderheidsbelang, aldus Thomas De Kempeneer, investment director bij Korys. De oprichtende familie en het bestaande management van Bio-Life blijven wel de teugels in handen houden om de groei en langetermijnvise aan te houden. Bio-Life is een marktleider in biologische en natuurlijke voedingssupplementen.

