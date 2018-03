Familie bevestigt: "Dankzij tip ontsnapt aan overval Bende van Nijvel" 08 maart 2018

"We zijn ontsnapt aan de Bende van Nijvel omdat we op voorhand zijn gewaarschuwd voor de overval op de Delhaize in Aalst." Dat zegt de familie van een hooggeplaatst lid van de Staatsveiligheid. "Ik herinner me nog dat hij zei: 'Gaan jullie regelmatig naar de Delhaize? Blijf daar dan tijdelijk weg.'" Dat vertelt de zus van het lid van de Staatsveiligheid in een gesprek met VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes. "We wisten wat er in Overijse was gebeurd, dus we hebben naar mijn broer geluisterd."

