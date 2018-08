Familie belooft broers alle steun na dood ouders 18 augustus 2018

00u00 0

Niet zozeer in het zoeken naar antwoorden over het ongeval, maar in het zoeken naar oplossingen voor de twee tieners die zonder hun ouders verder moeten: daar zal de familie van de overleden Jan Huyghe (48) en Vicky Dewulf (42) uit Roeselare al haar energie in stoppen. Die belofte deden de grootouders, ooms en tantes gisteren op de begrafenis van het koppel dat op 3 augustus bij een verkeersongeval met hun huurauto in Portugal overleed. Hun zonen Wouter (18) en Matias (16) overleefden de klap, maar dragen er ook lichamelijk nog de sporen van. Wouter liep met krukken, Matias verplaatste zich in een rolstoel. "Een 'stel het wel' bij jullie vertrek werd plots een 'vaarwel'. Voorgoed op reis vertrokken", klonk het tijdens de uitvaart. (LSI)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN