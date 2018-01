Familie Belgisch slachtoffer aanslag New York eist 24 miljoen 30 januari 2018

00u00 0

De familie van de Belgische vrouw die vorig jaar omkwam bij een aanslag in New York, eist van het stadsbestuur een schadevergoeding van 24 miljoen euro. Op 31 oktober raasde de 29-jarige Oezbeek Sayfullo Saipov met een lichte vrachtwagen over een fietsers- en voetgangerszone in Manhattan. Daarbij kwamen acht mensen om het leven, onder wie de 31-jarige Anne-Laure Decadt uit het West-Vlaamse Staden. Zij was samen met haar twee zussen en moeder op citytrip. Elf anderen raakten gewond. De slachtoffers en/of hun families hebben de stad nu aangeklaagd voor samen 486 miljoen euro. Ze argumenteren dat de autoriteiten wísten dat het gebied kwetsbaar was voor een dergelijk incident, maar daar niets aan deden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN