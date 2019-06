Familie begraaft vandaag Mejrem: “Nooit gedacht dat ze alleen in water zou gaan” Stéphanie Romans

06 juni 2019

05u00 0 De Krant Het Schaarbeekse meisje (7) dat zondag verdronk in Hofstade, wordt vandaag begraven. De papa van kleine Mejrem is bang, geeft hij toe, om het lichaam van zijn dochter voor het eerst na de autopsie te zien. "Ik wil me haar liever herinneren zoals ze was: lief, ongeschonden en de slimste van de klas."

Op vijftig meter van de school van de overleden Mejrem Bajram (7) en haar twee zusjes (9), staat het stoepje propvol familie, buren en kennissen van het gezin. Een Afrikaanse buurvrouw valt Mejrems papa Deliver (47) in de armen. "Wees sterk. Wees sterk", zegt ze tussen de tranen. Deliver drukt haar tegen zich aan: "Er is niets meer aan te doen..."

De hele buurt is al over de vloer geweest. Deliver heeft amper tijd om te eten of te drinken. "De laatste keer dat ik fatsoenlijk at, was in Hofstade, voor het ongeluk. Sindsdien heb ik geen honger meer", zegt hij.

Even koffie halen

Zondagmiddag speelde Deliver uren met zijn vier kinderen. "Ze hebben geen zwemles op school gekregen, dus ze mogen niet alleen in het water. Enkel met papa of mama en niét te ver", legt hij uit. "Dat ging ook prima: de kindjes hadden dolle pret."

Na de waterpret maakte het gezin een wandeling op het domein. Ze gingen kijken bij de zeilbootjes en stopten in het café om iets te drinken. "Rond 16 uur gingen we weer het strand op." Deliver toont een foto op zijn smartphone. "Hier zitten mijn vrouw en onze zoon. Zij gingen samen in het zand spelen. Mijn dochtertjes zijn net uit beeld aan het klimmen in de speelhuisjes. Ik besloot om even koffie te halen en draaide me om. Toen ik terugkwam, waren redders Mejrem al aan het reanimeren. De tweeling was al naar mijn vrouw gerend om te zeggen dat hun zusje kwijt was. Ze is haar nog gaan zoeken, maar vlak daarna haalden redders haar uit het water."

Hele nacht hopen

"Ik had nooit gedacht dat één van de meisjes in de vijver zou gaan. Het zijn alle drie gehoorzame kinderen. Ik vertrouw hen. Mejrem had zelfs een beetje schrik en durfde nooit ver in het water te gaan."

Het is de ouders nog steeds een raadsel waarom het meisje in de vijver ging spelen en hoe lang ze precies onder water heeft gelegen. "Niemand heeft iets gezien of haar om hulp horen roepen. Ik denk dat het heel snel is gegaan."

Na de reanimatie ging Deliver mee met de ambulance naar het UZ Antwerpen. "De hele nacht ben ik bij haar gebleven. Ik bleef hopen dat ze het zou overleven. Tot de dokter maandagmiddag kwam. Hij zei dat haar lichaam nog functioneerde, maar de hersenen gaven geen reactie."

Voordat de dokters de machines die Mejrem in leven hielden zouden uitzetten, kwam haar mama naar het ziekenhuis met haar zusjes en broertje om afscheid te nemen. De kinderen mochten hun zusje nog een knuffel en een kusje geven. "Ik probeerde hen voorzichtig voor te bereiden op haar dood", zegt Deliver. "'Als je nog iets tegen Mejrem wil zeggen, doe het dan nu', zei ik. 'Ze kan niets terugzeggen, maar ze hoort je nog. Morgen misschien niet meer.'" Om 4 uur 's nachts is het meisje gestorven.

Liever geen autopsie

Het parket van Halle-Vilvoorde liet nadien een autopsie uitvoeren op het meisje. "Daar hebben we het heel moeilijk mee", zegt de vader. "Volgens de rituelen van de islam moeten we haar wassen met water. Nu haar lichaam is geschonden, gaat dat niet meer. De magistraat heeft in zijn eentje beslist dat het moest. Wij vonden het niet nodig: het was duidelijk dat niemand haar iets gedaan had. Maar we hadden geen inspraak."

Vandaag gaat Deliver naar het UZ Leuven, waar het lichaam van Mejrem in het mortuarium ligt. "Ik ben nerveus om haar terug te zien. Zo'n autopsie betekent dat er in haar gesneden is. Maar ik moet wel: ik wil haar nog een kleine rituele wassing geven. Andere familie heb ik afgeraden om te komen. Ze moeten Mejrem herinneren zoals ze was. Zo had ik het zelf liever ook gewild."

Hij toont een andere foto op zijn smartphone. Mejrem poseert trots in een beige jas. "Kijk, zo was ze. Een echt dametje", zegt hij. "Wat was ze fier op die jas. 'Hij is net als die van de juf', had ze gezegd. Mejrem ging graag naar school. Op haar laatste rapport had ze 93 procent gescoord. 'Volgend rapport haal ik 100!', beloofde ze me nog. Ik geloofde dat het haar zou lukken."