Familie begraaft vandaag Mejrem: "Nooit gedacht dat ze alleen in water zou gaan"

06 juni 2019

00u00 0

Nog nooit was zijn 7-jarige dochter zonder hem het water in gegaan. "Zelfs als ik met haar meeging, had Mejrem een beetje schrik om te ver te gaan", zegt Deliver Bajram (47) uit Schaarbeek. En dus vertrouwde hij erop dat het kind niet alleen zou afdwalen naar de waterkant, toen z'n gezin zondag het recreatiedomein van Hofstade bezocht. Toch belandde het meisje in de zwemvijver en verdronk ze. "Mejrem was een braaf, intelligent kind. Op haar laatste rapport had ze 93%", vertelt de papa. "'Volgende keer haal ik 100%', had ze gezegd. Ik geloofde dat haar dat zou lukken." (SBR/SZM)