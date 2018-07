Falcao noemt ref "een schande" 05 juli 2018

Radamel Falcao heeft na de uitschakeling van Colombia hard uitgehaald naar de Amerikaanse scheidsrechter Mark Geiger. Volgens de Colombiaanse aanvoerder floot de ref in het voordeel van de Engelsen, die het in Moskou na strafschoppen haalden. "Het is heel duidelijk dat, telkens er een twijfelgeval was, hij in het voordeel van Engeland floot. Het is een schande dat hij in de achtste finales mocht aantreden", aldus Falcao. Geiger werd in 2015 voor zes maanden geschorst nadat hij in de halve finale van de Gold Cup een aantal twijfelachtige beslissingen had genomen. Ook op dit WK was er al controverse rond de scheids nadat een Marokkaanse international hem ervan had beschuldigd het truitje van Ronaldo te hebben gevraagd. (RN)

