Fake news verspreidt zich nog sneller dan het virus

Op sociale media als Whatsapp, Twitter en Facebook - maar ook via sms - circuleerden gisteren heel wat valse berichten over manieren om het coronavirus te bestrijden of te voorkomen. Veel water drinken is altijd een goede zaak, maar tegen het virus helpt het niet. Ook dat wie 10 seconden de adem kan inhouden en nadien niet moet hoesten niet besmet is, is nonsens. Om de verspreiding van foute informatie tegen te gaan, werkt de federale overheidsdienst Volksgezondheid er samen met Twitter, Facebook en Google aan om overheidsboodschappen te promoten. "Raadpleeg altijd de officiële informatie van de overheid of de woordvoerders van de overheidsinstellingen, zoals Marc Van Ranst en Steven Van Gucht", klinkt het bij de overheid. Alle officiële info is terug te vinden op www.info-coronavirus.be.

