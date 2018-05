Fake news: Britse linkt brand in Koekelberg aan jihadisme 17 mei 2018

00u00 0

Een Britse columniste die eerder deze week al uitpakte met een omstreden reportage over Sint-Jans-Molenbeek, haalde gisteren opnieuw (onterecht) uit naar de gemeente. Maandagavond vond er in de aangrenzende gemeente Koekelberg een grote brand plaats in een loods. In haar tweet schreef Katie Hopkins dat de brand in Molenbeek plaatsvond en dat die gerelateerd kan worden aan het jihadisme en de start van de ramadan. Het parket van Brussel liet weten dat de brand accidenteel is en dat er een onderzoek loopt. Waar of niet: de tweet van Hopkins werd meer dan 3.000 keer geliket en 2.000 keer geretweet. (VDBS)