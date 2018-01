Fake News Awards uitgesteld 00u00 0

VS-president Donald Trump heeft zijn zogenaamde 'Fake News Awards' uitgesteld tot 17 januari. Met de onderscheidingen wil hij naar eigen zeggen de draak steken met de "oneerlijkheid en slechte berichtgeving" van vele media. Trump doet media die kritisch zijn voor hem consequent af als 'fake news'. De New York Times en CNN zijn een geliefkoosd doelwit. Komieken spelen in op de plannen van Trump. Zo nomineerde Stephen Colbert, gastheer van 'The late show', zichzelf in alle categorieën, zeggend dat niets je meer geloofwaardigheid oplevert dan Trump die je een leugenaar noemt.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee